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Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezinde incelemelerde bulundu

Engelsiz Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, merkezle ilgili çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

21.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:57Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezinde incelemelerde bulundu
Engelsiz Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunan Valisi Cüneyt Epcim, merkezle ilgili çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bayburt merkez Kaleardı Mahallesi İspir Yolu Sokak'ta yer alan yerleşkede incelemelerde bulunan Vali Epcim, yetkililerden bilgi aldı. Vali Epcim ziyareti kapsamında merkez sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Engelsiz Yaşam Merkezlerinin hayati öneme sahip bir kurum olduğunu ifade eden Vali Epcim, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren merkezin engelli ve bakıma muhtaç bireylerin tedavi ve iyileştirme süreçlerine önemli katkı sunuyor. Dezavantajlı kesimlere doğrudan ulaşabilen merkezin bu yönüyle de büyük bir sorumluluk üstleniyor. Bakıma muhtaç engelli ya da kimsesiz vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, yaşamsal döngülerinin sağlanması, fiziki kısıtlamalar dolayısıyla kişisel gereksinimlerini karşılayamayan vatandaşlarımızın tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütülmesi noktasında hayati öneme sahip bir kurum. Burada devletimizin sosyal devlet ilkesi anlayışıyla bakıma muhtaç ya da kimsesiz vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiği uygulamanın güzel bir örneğini görüyoruz. Her defasında önemle üzerinde durduğumuz bir ve beraber olma anlayışına toplumumuzun hiçbir ferdini ayırt etmeksizin sahip çıkıldığını göstermesi noktasında da hayati öneme sahip bir hizmet. Bu yükü omuzlayarak vatandaşlarımıza devletimizin şefkat eliyle uzanan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Vali Epcim'e ziyaret ve incelemeleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu eşlik etti. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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