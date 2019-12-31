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Vali Epcim hasta ziyaretlerine devam ediyor

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, evde bakım hizmeti alan aileleri ziyaret etti.

31.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:21 Vali Epcim hasta ziyaretlerine devam ediyor
Valisi Cüneyt Epcim, evde bakım hizmeti alan aileleri ziyaret etti.

Hasta ve yaşlı ailelere yönelik ziyaretlerini sürdüren Vali Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Haluk Akkoyunlu ile Arpalı Beldesinde evde bakım hizmeti alan aileleri ziyaret etti. Evde bakım hizmeti alan ailelerle tek tek görüşen Vali Epcim, hastaların sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi. Hastalar hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Haluk Akkoyunlu'dan bilgiler alan Vali Epcim, "Evde bakım hizmeti alan ailelerimizi ziyaret ediyoruz. İstek, talep ve sıkıntılarını dinliyoruz. Sağlık durumlarıyla ilgili görevli arkadaşlardan bilgiler alıyoruz. Zaman zaman ziyaretlerimiz devam edecek. Bu kapsamda her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız" diye konuştu. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, AK Parti, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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