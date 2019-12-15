Haberler » Güncel » Vali Epcim Manas köyünü ziyaret etti - Haber

Vali Epcim Manas köyünü ziyaret etti

Bayburt merkeze bağlı Manas köyünü ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, vatandaşlarla istişarede bulundu.

15.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:03Vali Epcim Manas köyünü ziyaret etti
merkeze bağlı Manas köyünü ziyaret eden Vali Cüneyt Epcim, vatandaşlarla istişarede bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç ve Mülkiye Müfettişi Murat Sener ile beraber merkeze bağlı Manas köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Epcim, köy halkının sorunlarını dinledi. Ardından köy muhtarı Adem Kılıç'tan Manas köyüyle ilgili bilgiler alan Epcim, çeşitli konularda muhtar ve köy halkı ile fikir alış verişinde bulundu.

Daha sonra Vali Cüneyt Epcim, Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç ve Mülkiye Müfettişi Murat Sener ile beraber hasta ve yaşlı ziyaretleriyle programını sonlandırdı. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Mülkiye, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47 Üsküdar'da denizden erkek cesedi çıktı - Haber
12:46 Palandöken'de Mor ve Ötesi'inden kar yağışı altında konser - Haber
12:45 Engelleri yüzerek aştı (1) - Haber
12:41 Eyyüp Peygamber caddesi genişletilecek - Haber
12:40 Harun Budaklar Karaköprü'de Afrika'yı anlattı - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
15.12.2019 12:48:33