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Vali Epcim, OSB'de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti

Vali Cüneyt Epcim, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

28.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:31 Vali Epcim, OSB'de faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti
Vali Cüneyt Epcim, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile beraber Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelere ziyarette bulundu. Kamu - Üniversite - Sanayi (KÜSİ) işbirliği kapsamında Ar-Ge, proje ve ekipman desteği sağlanan işletmeleri dolaşan Vali Epcim ile Rektör Coşkun ilgililerle bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Türkoğlu ile KÜSİ İl Koordinatörü Doç. Dr. Murat Çolak ve öğretim görevlileri de yer aldı. - BAYBURT

Organize Sanayi Bölgesi, Bayburt Üniversitesi, Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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