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Vali Erin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:10
Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erin, haber, yaşam ve kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Vali Erin, haberde Muhammed Said'in " 'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın Fransa- maçında çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Erin, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Seçim yapmakta zorlandığını anlatan Erin, şunları kaydetti:
"Fotoğraflardan birinin Harran'da çekilmesi nedeniyle, milliyetçilik yaptık ve onu seçtik. Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilen Suriye'nin normale döndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Şanlıurfa Valiliği olarak gerekli her türlü desteği oradaki kurum ve kuruluşlara veriyoruz. Suriye'deki yıkımı temsil etmesi nedeniyle de diğer fotoğrafı seçmiş olduk. Bir diğeri de milli takımımızın, Türkiye'nin mazlum ve mağdurun yanındaki sesine itiraz eden ve buna muhalefet gösteren zihniyete karşı ayakta duruşu sergileyen asker selamını simgeleyen fotoğraf."
Vali Erin, AA'nın

Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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