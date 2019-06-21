21.06.2019 17:01
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Vali Erin acılı aileye başsağlığı diledi

Vali Erin acılı aileye başsağlığı diledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Haziran 2019 tarihinde Siverek'e bağlı Çeltik mahallesinde meydana gelen olayda 4 yakını vefat eden İzol ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 15 Haziran 2019 tarihinde Siverek'e bağlı Çeltik mahallesinde meydana gelen olayda 4 yakını vefat eden İzol ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Olaydan hemen sonra yaşanan trafik kazasında vefat eden iki vatandaşımızın yakınlarına daha önce taziye ziyaretinde bulunan Vali Erin, dün akşam saatlerinde de Siverek'e bağlı Çeltik mahallesine giderek ailenin büyükleri ile bir araya geldi. Yaşanan olaydan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek aileye başsağlığı dileyen Vali Erin, olayla ilgili soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, olayın meydana geldiği andan itibaren her türlü tedbirin en üst düzeyde alındığını, suçluların adalet önünde hesap vererek gerekli cezaya çarptırılacaklarından kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

Vali Erin'e taziye ziyaretinde Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Siverek İlçe Jandarma Komutanı ve Siverek İlçe Emniyet Müdürü de eşlik etti. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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