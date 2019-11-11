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Vali erin'den pkkypg'nin karargah olarak kullandığı hastaneye ziyaret

Vali Erin'den PKKYPG'nin karargah olarak kullandığı hastaneye ziyaretŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentindeki terör örgütü PKKYPG'nin karargah olarak kullandığı daha sonra ise tahrip edilen hastaneyi ziyaret etti.

11.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:51
Vali Erin'den PKKYPG'nin karargah olarak kullandığı hastaneye ziyaret
ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentindeki terör örgütü PKKYPG'nin karargah olarak kullandığı daha sonra ise tahrip edilen hastaneyi ziyaret etti. Vali Erin, personelle görüştü. Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve Şanlıurfa Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ile beraberlerindeki heyet, Tel Abyad'da incelemelerde bulundu. Terör örgütü PKKYPG tarafından karargah olarak kullanılan hastaneyi ziyaret eden Vali Erin, sağlık personeliyle görüştü. Erin, teröristlerce tahrip edilen Tel Abyad Hastanesi'ndeki izlerin silinmeye çalışıldığını söyledi. Terör örgütünün karargah olarak kullandığı Tel Abyad Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan düzenlemeleri inceleyen Erin, hastanenin bir katının hizmet verilebilir hale getirildiğini, diğer kısımlardaki tadilatın tamamlanması için çalışmalara başlandığını belirtti. Şanlıurfa Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş da terörden arındırılan bölgelerde sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Hastanedeki incelemelerden sonra Vali Erin, ilçe merkezinde esnaf ile Suriyelileri ziyaret ettikten sonra Şanlıurfa'ya döndü.
Vali erin'den pkkypg'nin karargah olarak kullandığı hastaneye ziyaret

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA


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