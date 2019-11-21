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Vali Erin muhtarları dinledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında rutin olarak gerçekleştirilen muhtar toplantılarından biri Haliliye ilçesi muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

21.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:39Vali Erin muhtarları dinledi
Valisi Abdullah Erin başkanlığında rutin olarak gerçekleştirilen muhtar toplantılarından biri ilçesi muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Abdullah Erin, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve kurum amirleri ile Haliliye merkez ilçe ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlar katıldı.

Muhtarların mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdiği toplantıda, gündeme getirilen konular doğrudan ilgili kurum amirlerine yönlendirilerek çözüm yoluna gidildi. Toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Vali Erin, istişare toplantılarına devam edeceklerini belirtirken, Haliliye Kaymakamı Metin Esen ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da ilçede yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: İHA

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