Vali Erin, Muhtarlarla Buluştu

30 Kasım 2018 Cuma 17:03



30 Kasım 2018 Cuma 17:03

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, merkez ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Vali Erin, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.Erin, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların yaptığı görev itibariyle vatandaşla kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında önemli bir vazife üstlendiğini belirtti.Şehrin sorunlarını çözmeye yönelik tespitlerde ve istişarelerde bulunduklarını ifade eden Erin, yapılan çalışmalar sonucunda ilin öncelikli hizmet alanlarını tespit ederek çalışmaya başladıklarını kaydetti.Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.