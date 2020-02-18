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Vali Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan ve hayatın normale dönmeye başladığı Rasulayn'da incelemelerde bulundu.

18.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:50Vali Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu
Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan ve hayatın normale dönmeye başladığı Rasulayn'da incelemelerde bulundu.

Rasulayn'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından karşılanan Vali Erin, ilk olarak Rasulayn Emniyet Müdürlüğünde ve askeri kontrol noktalarında incelemelerde bulundu. İlçede asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Erin, daha sonra Rasulayn Hastanesinde devam eden tadilat ve tefrişat çalışmalarını inceledi.

Resulayn Yerel Meclisini de ziyaret eden Vali Erin, meclis üyeleriyle bir toplantı yaparak ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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