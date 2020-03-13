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Vali Erin Resulayn'daki patlamada yaralanan askerleri ziyaret etti

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Resulayn ilçesinin kırsalındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan askerleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

13.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:38
Vali Erin Resulayn'daki patlamada yaralanan askerleri ziyaret etti

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye 'nin Resulayn ilçesinin kırsalındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan askerleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş ile 3 yerel polisin şehit olduğu saldırıda yaralanan askerleri Vali Abdullah Erin, hastanede ziyaret etti. Beraberinde Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ile birlikte Viranşehir Devlet Hastanesine giden Vali Erin, yaralı askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Vali Erin, burada tedavisi devam eden askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı askerlerin yakınlarıyla da görüşen Vali Erin, askerlerin hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığını belirterek, "Tüm milletimize geçmiş olsun. Rabbim, milletimizi ve kahraman askerlerimizi muhafaza etsin" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Resulayn, Suriye, Güncel

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