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Vali Erin tedbirlerin kararlılıkla yürütülmesini istedi

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs salgınını önlemeye yönelik Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından alınan kararları ivedilikle hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, ilave tedbirlerin duyurulduğu gün gece yarısı toplanarak uygulama esaslarını belirledi.

06.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:08
Vali Erin tedbirlerin kararlılıkla yürütülmesini istedi
Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs salgınını önlemeye yönelik Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından alınan kararları ivedilikle hayata geçiren Şanlıurfa Valiliği, ilave tedbirlerin duyurulduğu gün gece yarısı toplanarak uygulama esaslarını belirledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanan İl Pandemi Kurulu, şehirler arası ulaşım sınırlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe uygulamasının denetimi, toplu taşıma araçları, marketler ve pazar yerlerine yönelik düzenlemeler ile diğer tedbirleri değerlendirdi.

Alınan kararların uygulamasında zafiyet gösterilmemesini isteyen Vali Erin, dün de Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bir video konferans daha gerçekleştirdi.

Vali Erin, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar tarafından duyurulan tedbir kararları doğrultusunda, İl Pandemi Kurulunda ile özel ilave tedbirler alındığını, İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan kararların sağlık ve hijyen şartları dikkate alınarak şekillendiğini ve uygulamaya geçirildiğini belirtti.

Kaymakamlıklar başta olmak üzere tüm birimlere, alınan tedbir kararlarının tavizsiz şekilde uygulanması talimatı veren Vali Erin, özellikle toplu taşıma araçlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe, 20 yaş altına yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik düzenleme ile şehrin tüm giriş çıkışlarındaki kontrollerin aksatılmadan yürütülmesi konularına dikkat çekti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Erin tedbirlerin kararlılıkla yürütülmesini istedi - Haberler

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