Haberler » Güncel » Vali Erin Telabyad'da incelemelerde bulundu - Haber

Vali Erin Telabyad'da incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından PKK/PYD'den temizlenerek güvenli hale getirilen Suriye'nin Telabyad kentindeki hastaneyi ziyaret etti.

11.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:05Vali Erin Telabyad'da incelemelerde bulundu
Valisi Abdullah Erin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından PKK/PYD'den temizlenerek güvenli hale getirilen Suriye'nin kentindeki hastaneyi ziyaret etti.

Telabyad Hastanesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeleri inceleyen Vali Erin, hastanenin bir katının hizmet verilebilir hale getirildiğini, diğer kısımlardaki tadilat ve tefrişat işlemlerinin tamamlanması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ile birlikte hastanede incelemelerde bulunan Vali Erin, ilçe merkezinde Suriyeli esnaf ve vatandaşları ziyaret ettikten sonra Şanlıurfa'ya döndü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Telabyad, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:30 TOKİ, Karabük'te emeklileri ev sahibi yaptı
16:25 90'lık nine fidanı toprakla buluşturdu
16:25 Çayırhanda Ağaç Dikim Programı düzenlendi
16:25 Bartın'da 5 bin fidan 'Geleceğe Nefes' olmak için dikildi
16:30 Danimarkalı DEAŞ üyesi, ülkesine gönderildi
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:31:03