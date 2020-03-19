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Vali Erin Telabyad'da mesafeyi koruyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Telabyad'da incelemelerde bulundu.

19.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:56
Vali Erin Telabyad'da mesafeyi koruyor
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Telabyad 'da incelemelerde bulundu. Cana yakınlığı ve samimiyeti ile bilinen Vali Erin, ziyareti süresince insanlarla arasındaki mesafeyi korumaya ve tokalaşmamaya özen gösterdi.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Telabyad'da kamu hizmetlerinin sorunsuz verilmesi için sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erin, koronavirüs tedbirleri kapsamında Akçakale Gümrük Kapısında görevlendirilen sağlık personelini yerinde denetledi. Görevli olarak Türkiye'den Telabyad'a geçen kamu görevlileri ile Telabyad'dan Türkiye tarafına geçen askerler dahil herkesin, dönüşte sağlık taramasından geçirilmesi talimatının aksatılmadan yürütülmesine dikkat çeken Vali Erin, sağlık personeline de kendilerini korumaya yönelik tedbirleri en üst seviyede tutmaları talimatını yineledi.

Akşam saatlerine kadar Telabyad'da yürütülen çalışmaları denetleyen Vali Erin, tadilatı devam eden Telabyad Mahalli Meclisi binası ile inşaatı tamamlanan Telabyad Sağlık Merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirlerini dikkate alarak insanlarla arasına mesafe koyan Vali Erin, Telabyad temasları boyunca kimseyle tokalaşmamaya da özen gösterdi. Vali Erin ve beraberindeki korumalar, Türkiye'ye geçerken de sağlık taramasından geçirildi. - ŞANLIURFA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Güncel

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