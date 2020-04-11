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Vali Erin Urfalıların kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 10 Nisan Polis Bayramını ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

11.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:39
Vali Erin Urfalıların kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Şanlıurfa 'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 10 Nisan Polis Bayramını ve kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Vali Erin, mesajında, "Şanlıurfalılar, ortaya koyduğu mücadele, cesaret ve azimle önce İngilizlerin, sonra Fransızların işgal ettiği şehrini, 12'ler liderliğinde örgütlenerek düşman işgalinden kurtararak her türlü övgüyü ve takdiri hak eden bir millettir. Kurtuluş etkinliklerimiz, küresel salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ertelendi. İnsanların bir araya gelmesinin engellenmesine yönelik bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında, bu yıl gerçekleştirmeyi çok arzuladığımız kutlamaları maalesef gerçekleştiremiyoruz. Ancak bunun heyecanını tüm Şanlıurfalı kardeşlerimizin yaşadığının farkındayız. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte, insanların bir araya gelmeyeceği etkinlikler düzenleyeceğiz. Ancak toplu kutlama törenlerini, inşallah önümüzdeki yıllarda yenilerini de eklemek suretiyle gerçekleştireceğiz. Şanlıurfa'nın işgalden kurtarılması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, bu mücadelenin başarıyla sonuçlanmasının mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyor, Şanlıurfalı kardeşlerime en samimi duygularımla saygılarımı, teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Polis, Güncel
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