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Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, zamanının büyük bölümünü ayırdığı vatandaş buluşmaları ve halk günü kapsamında bu hafta yüzlerce vatandaşı makamında kabul etti.

31.07.2019 19:04 Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, zamanının büyük bölümünü ayırdığı vatandaş buluşmaları ve halk günü kapsamında bu hafta yüzlerce vatandaşı makamında kabul etti.

Sorunlarını devletin en üst makamına ileterek çözüm arayan, taleplerini dile getiren vatandaşların yanısıra sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, meslek kuruluşları, şehit aileleri ve gazileri makamında randevusuz kabul eden Vali Erin, fırsat bulduğu zamanlarda da vatandaşları işyerlerinde, kahvehanelerde, hastanelerde ziyaret etmeye devam ediyor.

Ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek ilgilileri arayan ve çözüm için talimatlarını ileten Vali Erin'e duyarlılığından dolayı teşekkür ediyor. - ŞANLIURFA

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

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