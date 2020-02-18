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Vali Erin Viranşehir şehitleri için okutulan mevlite katıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir ilçesinde 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan ortaokul öğrencisi Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete için okutulan mevlit programına katıldı.

18.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:42Vali Erin Viranşehir şehitleri için okutulan mevlite katıldı
Valisi Abdullah Erin, ilçesinde 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan ortaokul öğrencisi Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete için okutulan mevlit programına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, Hıdır Tepret Camisi'nde okutulan mevlit programının ardından şehitler için verilen yemeğe katıldı.
Burada şehitlerin aileleri ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Erin, Kete'nin oğlu İbrahim'i severek oyuncak verdi.
Vali Erin, Viranşehir Adalet Sarayını da ziyaret ederek, hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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