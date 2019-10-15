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Vali Erin yaralıları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç'a atılan mühimmatların patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

15.10.2019 15:01Vali Erin yaralıları ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç'a atılan mühimmatların patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Erin, Suruç Devlet Hastanesi'nde de tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti.

Yaralı vatandaşlar hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Akçakale ilçesine geçerek yine teröristler tarafından atılan havan topu nedeniyle evinde hasar meydana gelen Bedir Dal adlı vatandaşı olay yerinde ziyaret etti. Akçakale'ye Suriye tarafından atılan son havan mermisinin isabet ettiği evin boşaltılması sayesinde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu değerlendiren Vali Erin, hasarın tamiri ve zararların karşılanması için Kaymakamlık nezaretinde çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, Akçakale halkına geçmiş dileklerini iletti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Kaynak: İHA

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