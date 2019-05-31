Vali Erol'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kaynak: AA

Yalova Valisi Muammer Erol, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Erol mesajında, on bir ayın sultanı ramazan ayını geride bırakarak sevgi, kardeşlik, dostluk, mutluluk ve kederi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama milletçe, huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.Bayramların mutlulukların paylaşıldığı birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği; dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu müstesna günler olduğunu aktaran Erol, şunları kaydetti:"Bu müstesna günlerde çocuklarımıza sevgiyi, büyüklere hürmet ve saygıyı, cömertliği, fedakarlığı, başkalarının yüzünü güldürmeyi, akraba ziyaretini öğretmeli ve yaşatmalıyız. Sevdikleri ile bayramı birlikte yaşama adına yola çıkacak değerli sürücülerimizden; trafik kurallarına uymalarını, yorgun veya uykulu şekilde araba kullanmayıp daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını, kendinizin ve sevdiklerinizin hayatlarını riske atmamanızı temenni ve tavsiye ediyorum. Bayramı asıl bayram yapanın paylaşma duygusu ile hareket etmekten geçtiği gerçeğini göz önüne alarak öncelikle anne ve babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek sevdiklerimizle bayramlaşalım, çocuklarımıza bayram kültürünü yaşatalım. Bayram vesilesiyle aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini, kahraman gazilerimizi, sosyal hizmet kuruluşlarında kalan yaşlı, engelli ve çocukları ziyaret etmeyi, onlarla da bayramlaşmayı unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."