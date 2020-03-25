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Vali Erol'dan tersanelere denetim

Yalova Valisi Muammer Erol, tersanelerdeki Covid-19 tedbirlerini denetledi.

25.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:07
Vali Erol'dan tersanelere denetim
Yalova Valisi Muammer Erol, tersanelerdeki Covid-19 tedbirlerini denetledi.

Vali Erol'a, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve Sağlık İl Müdürü Dr. Emrah Eray eşlik etti. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyigit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Tersane Girişimcileri Başkan Vekili Orhan Gülcek tarafından karşılanan Vali Muammer Erol, termal kamera kurulu olan tersane güvenlik kontrol noktasından geçerek girdiği tersanede, çalışma sahasını ve yemekhaneyi gezerek buralarda alınan tedbirleri denetledi. Verilen brifingde, tersanelerin çoğunun uygulamaya hazır oldukları, bazılarının İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanmadan önce kendi inisiyatifleriyle uygulamaya başlamış oldukları, çalışan sayısı yüksek olan iki üç tersanenin de hemen kısmi uygulamaya başladıkları ve bu hafta içinde eksiklerini giderebilecekleri belirtildi.

Tersaneler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Gülcek,"Sağlık, yakıt ve gıda dahil hayati öneme sahip ihtiyaçların dünyada her ihtiyaç sahibine kesintisiz ulaştırılması için, uluslararası lojistik zincirin devamlılığı önemlidir. İlk sırada sağlık için gereken tüm önlemler, ikinci sırada deniz ulaştırmasının devamını sağlamak geliyor; insan sağlığı ve yaşamsal ihtiyaçlar ticari kaygı ve beklentilerden önce gelir" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Yalova, Güncel

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