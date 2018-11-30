Vali Erol, Muhtarlarla Buluştu

30 Kasım 2018 Cuma 17:15



30 Kasım 2018 Cuma 17:15

Yalova Valisi Muammer Erol, köy ve mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşen toplantıya, merkez ilçe, köy, mahalle muhtarları ve kurum müdürlerinin katıldığı ifade edildi.Toplantıda muhtarlara konuşan Vali Erol, "Muhtarlar devletimizin gören gözü, tutan elidir. Muhtarlarımız devletle milletin birleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır. Toplantımızın hayırlara vesile olup, güzel hizmetlerin başlangıcı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Muhtarlarla yakından ilgilenen Erol, muhtarların sorun, istek ve taleplerini dinledi.