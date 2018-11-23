Vali Erol, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Yalova
Valisi Muammer Erol
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Erol mesajında, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul edişinin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü sevgi ve içtenlikle kutladığını belirtti.
Bir toplumun bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınabilmesinin öğretmenlerin çaba ve gayretlerine bağlı olduğuna işaret eden Erol, "Geleceğe dair yeşerecek her umudun ışığı, milletimizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızın hayatlarında derin izler bırakacak olan ilim ve irfan kaynağının mimarı öğretmenlerimizle mümkündür." ifadesini kullandı.
Erol, öz güven sahibi öğrenciler yetiştirecek eğitim anlayışının, öğretmenlerle büyütüleceğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Geçmişten gelen derinliğimizi, bugünün bilimsel gerçekliği ve insani değerleriyle yoğurarak 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşmasında mihenk taşlarıdır. Bu vesile ile siz değerli öğretmenlerimizin, geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğimizin mimarları olmaya devam edeceklerine olan inancımla; gerek Yalova'mızda, gerekse yurdumuzun her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren öğretmenlerimize sağlık ve huzur temenni ediyor, ebediyete intikal eden başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm değerli öğretmenlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."
Mustafa Kemal Atatürk,Yalova