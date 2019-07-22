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Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla buluştu

Yalova Valisi Muammer Erol, Pazar günü sabah kahvaltısını Çavuşçiftliği Köyü muhtarı Önder Tok'un davetlisi olarak vatandaşlarla birlikte yaptı.

22.07.2019 09:46 Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla buluştu
Yalova Valisi Muammer Erol, Pazar günü sabah kahvaltısını Çavuşçiftliği Köyü muhtarı Önder Tok'un davetlisi olarak vatandaşlarla birlikte yaptı.

Çavuşçiftliği Köyü muhtarı Önder Tok'un ev sahipliğinde Çavuşçiftliği Meşe Parkında düzenlenen kahvaltı programı oldukça keyifli geçti.

Kahvaltıya; Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri Ali Çorbacı ve Resul Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.

Kahvaltı sonrası Çavuşçiftliği hakkında Muhtar Önder Tok'dan bilgi alan Vali Ersoy, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. - YALOVA
Kaynak: İHA
Yalova, Yaşam

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