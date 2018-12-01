Vali Eşi Bilgin, Protokol Eşleriyle Bir Araya Geldi

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, protokol eşleriyle bir araya geldi.
Protokol eşlerini Vali Konağı'nda ağırlayan Bilgin, birlikte yemek yiyerek bir süre sohbet etti.
Bilgin, Kırklareli'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Ziyarete, 55. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan'ın eşi Filiz İnan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
'ün eşi Ferah Şengörür, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı
'nın eşi Mürüvet Kocakundakçı, Vali Yardımcısı Tahir Demir
'in eşi Hülya Demir, Vali Yardımcısı vekili Emre Öztürk'ün eşi Türkan Öztürk, Babaeski
Kaymakamı Hakan Özarslan'ın eşi Şerife Özarslan, Lüleburgaz
Kaymakamı Mustafa Kaya'nın eşi Belgin Kaya, Pınarhisar
Kaymakamı Murat Eren
'in eşi Mümine Eren, Vize
Kaymakamı Soner Zeybek'in eşi Gülhan Zeybek ve Jandarma
Komutanı Albay Kadir Oğuz'un eşi Fatma Oğuz katıldı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:07