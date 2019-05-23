Vali eşinden yaşlı aileye ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, kentte yaşayan yaşlı Suzen çiftini ziyaret etti.
Şentürk, Özel Kalem Müdürü Gülgün Işık ve sağlık ekipleriyle birlikte oksijen tüpüne bağlı yaşamını sürdüren 82 yaşındaki Halil İbrahim Suzen ve eşi Saniye Suzen'i evinde ziyaretinde, çiftin hal ve hatırını sordu.
Çiftin, geçmişte Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi arsasını bağışta bulunduklarını hatırlatan Münevver Şentürk, "Ailemiz büyük bir özveri göstererek, arsa bağışında bulunmuş. Kendilerine hem teşekkür etmek hem de rahatsız olan Halil İbrahim amcaya tedavisine yardımcı olmak istedik. Sağlık ekiplerimiz, her türlü tedavileriyle ilgilenecek. Fedakar ailemizle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Yaşlılarımıza sahip çıkmak hem vicdani hem de sosyal bir sorumluluktur. Önemli olan gönüllerini kazanmak ve hayatı paylaşmaktır. Biz her zaman yaşlılarımızın yanında olacağız. Onlar bizim hem annemiz hem babamız. Onların varlığı bizim için önemli" dedi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA