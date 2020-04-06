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Vali Fahri Meral: "Emniyet Müdürlüğümüz failleri yakalamak için çalışıyor"

Karaman Valisi Fahri Meral, yerel yayın yapan basın kuruluşu sahibinin evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olayın faillerinin yakalanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

06.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:33
Vali Fahri Meral:
Karaman Valisi Fahri Meral, yerel yayın yapan basın kuruluşu sahibinin evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olayın faillerinin yakalanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Organize Sanayi Müdürlüğünde düzenlenen 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına katıldı. Vali Fahri Meral toplantı sonunda, Çağdaş Radyo TV Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kartal 'ın evine gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi. Meral, "Olay üzücüdür. Emniyet Müdürlüğümüz olayı çözmek için titizlikle çalışıyor. İnşallah yakın zamanda sonuç alınarak bu olayı gerçekleştirenler yakalanır" diye konuştu.

Yunus Kartal'ın (48) 4 Nisan Cumartesi gecesi evine girdikten hemen sonra kimliği belirsiz kişilerce evi kurşunlanmıştı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaman, Kartal, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Fahri Meral: 'Emniyet Müdürlüğümüz failleri yakalamak için çalışıyor' - Haberler

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