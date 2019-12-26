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Vali Fahri Meral, milli şairin torunu Ersoy Argon'u makamında kabul etti

Karaman Valisi Fahri Meral, Mehmet Akif Ersoy'un torunu yazar Selma Ersoy Argon'u makamında kabul etti.

26.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:08 Vali Fahri Meral, milli şairin torunu Ersoy Argon'u makamında kabul etti
Valisi Fahri Meral, Mehmet Akif Ersoy'un torunu yazar Ersoy Argon'u makamında kabul etti.

Ersoy Argon'un ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş ve Karaman Lisesi Müdürü Hasan Erkan da hazır bulundu. Vali Fahri Meral, Karaman Lisesi tarafından organize edilen "İstiklal'in 100. Yılında Dedem Mehmet Akif" konulu söyleşiye katılmak üzere ilimize gelen Selma Ersoy Argon'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Meral, hayatı, fikirleri ve eserlerinin yanı sıra kahraman Türk ordusuna hitaben yazdığı İstiklal Marşı ile Türk milletinin hissiyatına tercüman olan Akif'in milletin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Kendilerini makamında ağırlamasından dolayı Vali Meral'e teşekkür eden yazar Ersoy Argon, şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının tüm yönleriyle ele alındığı böyle anlamlı bir programa katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - KARAMAN

Mehmet Akif Ersoy, Karaman, Selma, Güncel

Kaynak: İHA

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