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Vali Funda Kocabıyık, AA Uşak Bürosu'nu ziyaret etti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni yerine taşınan Anadolu Ajansı (AA) Uşak Temsilciliğini ziyaret etti.

24.09.2019 15:56Vali Funda Kocabıyık, AA Uşak Bürosu'nu ziyaret etti
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni yerine taşınan Anadolu Ajansı (AA) Uşak Temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyarette AA Uşak Temsilcisi Soner Kılınç'tan kentteki haber akışına ilişkin bilgi alan Vali Kocabıyık, AA'nın ilkeli, doğru ve tarafsız haber anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli görev üstlendiğini dile getirdi.
Kentin sorunlarının tespiti ve çözümünde basın yayın kuruluşlarına önemli görev düştüğünü, AA'nın da Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak'ta da üzerine düşeni sorumluluk anlayışı ile sürdürdüğünü ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "AA her geçen yıl dünyada etkini artıran bizim en doğru haberi aldığımız kaynak. AA'nın yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanları kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.
Uşak'ta devam eden yatırımlarla ilgili bilgi veren Vali Funda Kocabıyık, AA ile var olan iş birliğinin güçlenerek süreceğini vurguladı.
AA Uşak Temsilcisi Kılınç, ziyareti dolayısıyla Kocabıyık'a teşekkür etti.

Funda Kocabıyık, Anadolu Ajansı, Soner Kılınç, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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