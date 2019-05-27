Vali Funda Kocabıyık asker ve polislerle iftar yaptı

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, asker ve polis memurlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Kocabıyık, Uşak Jandarma
Komutanlığındaki programda, ramazan ayında asker ve polislerle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye
'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu belirten Funda Kocabıyık, "Yüce Allah, bizlerin huzuru ve güvenliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden her türlü şartlarda görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerimize güç ve kuvvet versin. Onları her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin." dedi.
İftar programına Uşak Vali Yardımcıları Muammer Balcı
, Meral Batı
Demirbaş, Hüseyin Demirbaş, Adem Uslan, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, er, erbaş ve polisler katıldı.
Güncel
Kaynak: AA