Vali Funda Kocabıyık, Çamsu Köyünü Ziyaret Etti

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Çamsu köyünü ziyaret etti.
Kocabıyık, Vali Yardımcıları Meral Batı
Demirbaş, Hüseyin Demirbaş ve Banaz
Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ile birlikte Çamsu köyüne gitti.
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kocabıyık, köy kahvesinde talepleri dinledi.
Köye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi alan Kocabıyık, daha sonra silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy
'un mesai arkadaşlarına taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, şehit polis memuru Mehmet Aksoy'un, halkın huzuru ve güvenliği için ihbar üzerine gittiği olaya müdahale ederken menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Kocabıyık, "Kahraman Şehit Polis
Memuru Mehmet Aksoy'a Allahtan Rahmet kederli ailesine ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.
Kocabıyk, dönüş yolunda Nuri Şeker
Uşak Şeker Fabrikası karşısında bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek polislerle sohbet etti.
Kaynak: AA