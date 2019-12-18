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Vali Funda Kocabıyık, Corum köyünde incelemelerde bulundu

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, köy ziyaretleri kapsamında Banaz ilçesine bağlı Corum köyüne gitti.

18.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:06Vali Funda Kocabıyık, Corum köyünde incelemelerde bulundu
Valisi Funda Kocabıyık, köy ziyaretleri kapsamında ilçesine bağlı Corum köyüne gitti.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Corum Muhtarı Mehmet Ali Yeniceli ve köylüler tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık, köy konağında vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Kocabıyık, köyde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve köylülerin taleplerini dinledi.
Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşam kalitesinin her alanda arttığını söyledi.
İl genelinde köylerde altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığına dikkat çeken Kocabıyık, "Türkiye genelinde yaşam kalitesi artıyor, köylerde de yaşam kalitesi artıyor. Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve etkili şekilde cevap vermeyi ilke edindik. Köy köy gezip çalışmaları yerinde görüyoruz. Bu ziyaretlerimizde sadece yatırımları değil vatandaşlarımızın taleplerini birinci ağızdan duyuyoruz ve anında çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.
Vali Funda Kocabıyık, daha sonra Banaz Kaymakamlığına giderek ilçeyle ilgili brifing aldı.
Vali Funda Kocabıyık'a Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç eşlik etti.

Funda Kocabıyık, Banaz, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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