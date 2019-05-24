Vali Funda Kocabıyık köy halkıyla iftar yaptı

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Murat Dağı
eteklerindeki Eskigüney köyünde iftar yaptı.
Vali Funda Kocabıyık, program öncesi Eğlence köyünü ziyaret etti. Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Kocabıyık daha sonra il özel idaresi tarafından yapımı süren köprü çalışmasını inceledi.
Ardından Eskigüney köyününe geçen Vali Funda Kocabıyık, Muhtar Adem Bozbey ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Köydeki çok amaçlı salonda vatandaşlarla bir araya gelen Kocabıyık, şöyle konuştu:
"Memnuniyetle belirtmek isterim ilimiz köylerinde altyapı sorunları çözmüş durumdadır. Köylerimizin meydanlarının tamamında, sokaklarının da büyük bir kısmında kilitli parke taşı döşenmiş, köylerimiz yazın toz, kışın çamur derdinden kurtulmuş durumda. Köylerimizin yol, içme suyu, atık suların bertarafı gibi altyapı sorunları çözüldüğünü görüyoruz. Yani devletimiz vatandaşlarımız refahı için elinden gelen gayreti göstermektedir."
Konuşmasının ardından vatandaşların sorunlarını dinleyen Kocabıyık, köy halkıyla iftar açtı.
Programa, vali yardımcıları Ömer Kalaylı, Meral Batı
Demirbaş, İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir
ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Murat Dağı
, Uşak
, Funda Kocabıyık
, Güncel
Kaynak: AA