Vali Funda Kocabıyık, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, yerel seçimler öncesi köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Özmerkez İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan, Uşak Valisi Funda Kocabıyık 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin güven ve huzur içinde tamamlanması için il genelinde tüm önlemlerin alındığını kaydetti.
Dört aydır ilde görev yaptığını, bu süreçte çok sayıda köyü ziyaret ettiğini ve sorunları yerinde tespit ettiğini aktaran Vali Kocabıyık, " Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek, köylere yapılan yatırımları yerinde değerlendirme fırsatı buldum. Köylerimizin içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı sorunları büyük oranda çözülmüş durumda. İnsanlarımız ziyaretlerimizde bizlerden doğalgaz, sosyal tesis, spor tesisleri talep ediyorlar. Taleplerin bu yönde olması, devletimizin gerek merkezi yönetim olarak gerekse İl Özel İdaremiz kanalıyla birçok sorunu kökünden çözdüğünü gösteriyor" dedi.
Vali Kocabıyık'ın konuşmasının ardından söz alan muhtarlar görüşlerini dile getirdi.
Vali Kocabıyık toplantının ardından Hükümet
Konağı önünde faaliyet gösteren Adliye Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla sohbet etti.
Taksicilerin sorunlarını dinleyen Vali Kocabıyık, "Fırsat buldukça belirli aralıklarla esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Amacımız, vatandaşlarımıza, devletimizin sıcak yüzünü, adaletini ve sevgisini hissettirmek, sorun ve taleplerine makul çözümler üretmektir" dedi.
Taksi durağı esnafına tatlı ikram eden Vali Funda Kocabıyık, ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Uşak, Funda Kocabıyık, Güncel
Kaynak: AA