Vali Funda Kocabıyık, Öğrencilerle Fidan Dikti

Kaynak: AA

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, öğrencilerle fidan dikti.Orman Haftası dolayısıyla Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Ağaç Dikim" programına katılan Kocabıyık, öğrencilerle fidan dikti.Törende kısa bir açıklama yapan vali Kocabıyık, ormanların önemine dikkat çekerek bahar aylarında herkesi ağaç dikmeye davet etti.Halk oyunları gösterisinin ardından etkinlik son buldu.Programa Vali Yardımcısı Adem Uslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı J.Albay Yalçın Baysal, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, birim müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.