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Vali Funda Kocabıyık, pazar esnafını ziyaret etti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Mende Pazarı'nda esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

02.10.2019 16:00Vali Funda Kocabıyık, pazar esnafını ziyaret etti
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Mende Pazarı'nda esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.
Vali Funda Kocabıyık, çarşamba günleri kent merkezinde kurulan Mende Pazarı'nı gezdi. Esnafla sohbet edep, esnafın taleplerini dinleyen Vali Funda Kocabıyık, tek tek dolaştığı tezgahlardan pazar alışverişi de yaptı.
Esnafların pazar yerindeki fiziki alanlarla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma yapılacağını belirten Vali Funda Kocabıyık, şöyle konuştu:
"Fırsat buldukça vatandaşlarımızın arasına karışıp onları yaşam alanlarında ziyaret ediyorum. Bugün de hem pazarcı esnafının sorunlarını dinlemek, onlarla sohbet etmek için Mende Pazarı'na geldik. Her biri güler yüzlü, Anadolu insanı. Onların sattıkları ürünlerden mutfak alışverişi yaptık. Çok taze ve doğal ürünleri pazarda bulabiliyorsunuz. Bana gösterdikleri ilgiden dolayı her birine çok teşekkür ediyorum."
Vali Funda Kocabıyık, esnafla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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