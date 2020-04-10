Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Funda Kocabıyık, şehit polisin kabrini ziyaret etti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin'in kabrini ziyaret etti.

10.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:46
Vali Funda Kocabıyık, şehit polisin kabrini ziyaret etti
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin'in kabrini ziyaret etti.
Yoncalı köyüne giden Vali Kocabıyık, kabirde dua okudu. Vali Kocabıyık, şehidin, geçen hafta yaşamını yitiren annesi Nazife Çetin'in de mezarını ziyaret etti.
Vali Kocabıyık, Yoncalı köyü sakinleriyle de bir araya geldi. Kocabıyık, yeni tip koronavirüs konusunda tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, çalışma arkadaşlarıyla, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kocabıyık'ı ziyaret etti. Vali Kocabıyık, polis teşkilatını tebrik ederek başarı diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Funda Kocabıyık, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı Haberler
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı
Haberler ›› Güncel ››Vali Funda Kocabıyık, şehit polisin kabrini ziyaret etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:48: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (4) - Haber 22:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı Açıklaması - Haber 22:46: "Patron" oyunu internetten canlı sahnelendi - Haber 22:46: Putin ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman petrol üretiminin azaltılmasını görüştü - Haber 22:43: Bıçaklı kavga ihbarı yapan vatandaşlar polisi konfetiyle karşıladı - Haber 22:20: Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti - Haber 21:48: Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber