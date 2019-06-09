09.06.2019 15:56
Haberler» Güncel » Haber

Vali Funda Kocabıyık, trafik denetimine katıldı

Vali Funda Kocabıyık, trafik denetimine katıldı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, polis ve jandarma kontrol noktalarında trafik denetimine katıldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, polis ve jandarma kontrol noktalarında trafik denetimine katıldı.
Kocabıyık, ilk olarak İzmir - Ankara kara yolu Uşak Şeker Fabrikası karşısındaki polis kontrol noktasına gitti.
Burada İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'den denetimlerle ilgili bilgi alan Kocabıyık bir süre polislerle sohbet etti.
Daha sonra denetime katılan Kocabıyık, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Sürücülere özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunan Vali Kocabıyık daha sonra Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti önündeki jandarma kontrol noktasına gitti.
Burada denetimlerle ilgili İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal'dan bilgi alan Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada şehirler arası yollarda ekiplerin bayram süresince 24 saat görev yaptığını, yarın trafik normale dönene kadar denetimlerin süreceğini belirtti.
Kaynak: AA
Jandarma, Polis, Uşak, Funda Kocabıyık, Güncel