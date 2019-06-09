Vali Funda Kocabıyık, trafik denetimine katıldı

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, polis ve jandarma kontrol noktalarında trafik denetimine katıldı.
Kocabıyık, ilk olarak İzmir
- Ankara
kara yolu Uşak Şeker Fabrikası karşısındaki polis kontrol noktasına gitti.
Burada İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'den denetimlerle ilgili bilgi alan Kocabıyık bir süre polislerle sohbet etti.
Daha sonra denetime katılan Kocabıyık, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Sürücülere özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunan Vali Kocabıyık daha sonra Uşak Belediyesi
Süpermoto Pisti önündeki jandarma kontrol noktasına gitti.
Burada denetimlerle ilgili İl Jandarma
Komutanı Albay Yalçın Baysal'dan bilgi alan Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada şehirler arası yollarda ekiplerin bayram süresince 24 saat görev yaptığını, yarın trafik normale dönene kadar denetimlerin süreceğini belirtti.
Kaynak: AA
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