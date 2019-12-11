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Vali Funda Kocabıyık, yatırımları havadan inceledi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, ilde devam eden yatırımları helikopterden inceledi.

11.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:53Vali Funda Kocabıyık, yatırımları havadan inceledi
Valisi Funda Kocabıyık, ilde devam eden yatırımları helikopterden inceledi.
Filo Komutanlığı'na bağlı Skorsky UH-60 tipi helikopterle Uşak Havaalanından havalanan Kocabıyık, polis ve jandarma ekiplerinin şehirler arası yollarda yürüttüğü trafik ve asayiş uygulamalarını izledi.
Murat Dağı ve eteklerindeki yerleşim alanları, Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Banaz, Eşme, Ulubey ve Sivaslı ilçelerinde devam eden yatırımları havadan gören Vali Kocabıyık, uçuşun ardından yaptığı değerlendirmede, "Gelişen ve büyüyen ilimizdeki yatırımları zaman zaman gerçekleştirilen helikopter uçuşlarına iştirak ederek yerinde görüp değerlendirme fırsatımız oluyor. Özverili çalışmalarından dolayı jandarma ve emniyet personelimiz ile kamu yatırımlarının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Vali Funda Kocabayık'a uçuş sırasında Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kılıç eşlik etti.

Funda Kocabıyık, Jandarma, Aydın, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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