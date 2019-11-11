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Vali gazetecilere fidan diktirip fotoğraf çekti

Tekirdağ'da 'Geleceğe nefes' seferberliği kapsamında Tekirdağ Valisi Yıldırım gazetecilere fidan diktirip gazetecilerden aldığı fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekti.

11.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:08Vali gazetecilere fidan diktirip fotoğraf çekti
'da 'Geleceğe nefes' seferberliği kapsamında Tekirdağ Valisi Yıldırım gazetecilere fidan diktirip gazetecilerden aldığı fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekti.

Tekirdağ'da 'Geleceğe nefes' seferberliği kapsamında birçok noktada fidanlar toprakla buluştu. Tekirdağ'ın İlçesi Ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikme etkinliğine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da katılıp fidan dikti. Etkinlik ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Yıldırım, daha sonra gazetecilerden fotoğraf makinesi alarak "Sizde fidan dikin dikili ağacınız olsun" diyerek gazetecilere fidan diktirdi. Gazeteciler fidan dikerken Vali Yıldırım'da gazetecilerin fotoğrafını çekti. - TEKİRDAĞ

Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yeniköy, Güncel

Kaynak: İHA

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