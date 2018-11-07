Vali Gevünçer'den Genel Müdür Coşkun'a Veda Ziyareti

Manisa Valiliği görevinden Mülkiye Baş Müfettişliğine atanan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, veda ziyaretleri kapsamında MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'u ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay da yer aldı.

"HEPİMİZİN ORTAK GAYESİ MANİSA'MIZA EN İYİ HİZMETİ SUNMAKTIR"

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nazik ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, "Hepimizin ortak gayesi Manisa'mıza en iyi hizmeti sunmaktır. Bu noktadan hareketle Sayın Valimiz ile uyumlu bir çalışma dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Manisa'nın kalkınması için attığımız her adımda Sayın Valimizin desteğini hissettik. Biliyorum ki birçok çalışmamızı da yakından takip ettiler. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum" dedi.