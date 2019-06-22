22.06.2019 16:49
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Vali göle dalıp çöp topladı

Vali göle dalıp çöp topladı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıfır Atık Projesine destek vermek için Gökpınar gölüne dalıp çöp topladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan , Sıfır Atık Projesine destek vermek için Gökpınar gölüne dalıp çöp topladı.

Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacı ile Sivas'ın Gürün ilçesinde bir takım etkinlikler düzenlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da katıldığı etkinlikte atık pet şişe getirenlere bez torba hediye edildi. Andından kalabalık bir grupla Sivas'ın turizm noktalarından Şuğul kanyonunda çöp toplandı. Dağcılar kanyonda tırmanış yaptı. Ardından AFAD İl Müdürlüğü nezaretinde balık adamlar Gökpınar gölüne dalarak gölün dibindeki çöpleri topladı. Dalışa Sivas Valisi Salih Ayhan'da katıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü , Gökpınar , Salih Ayhan , Sivas , Güncel

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