Vali Gül, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Gül, yarışmadaki eserleri inceleyerek haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde seçimini İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" fotoğrafından yana kullanan Gül, spor kategorisinde de Serhat Zafer'in imzasını taşıyan "Atlı akrobasi" fotoğrafını oyladı.Vali Gül, yaptığı açıklamada, AA'nın, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da muhabirleri aracılığıyla tarihe not düşecek işler ortaya çıkardığını anlatan Gül, "Fotoğraf seçmek gerçekten çok zordu. Her bir fotoğraf birbirinden güzel ve kıymetli. Emeği geçen muhabirlere teşekkür ediyorum. Merakla hangi fotoğrafın seçileceğini bekliyoruz." dedi.Gül, 2019 yılı için de temennide bulunarak, "Anadolu Ajansı 2019 yılı içerisinde de çekeceği fotoğraflarla tarihe not düşecektir ama bu fotoğraflar sevgi, barış, kardeşlik ve dostluk olsun." ifadesini kullandı.