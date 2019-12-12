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Vali Gül, Cerablus'ta incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırdığı Cerablus ilçesini ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulundu.

12.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:39Vali Gül, Cerablus'ta incelemelerde bulundu

Ziyareti kapsamında İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Vali Gül, yerel mecliste meclis başkanı ve üyeleri ile görüştü.

sokaklarında bir süre dolaşan Gül, halkla selamlaşarak sohbet etti. tarafından Cerablus'ta kurulan hastanede incelemelerde bulundu, ilçedeki okullarda eğitimlerine devam eden öğrencilerle bir araya geldi.

Cerablus ziyaretinin ardından 'ta yapımı devam eden 20 yataklı Karkamış Devlet Hastanesi ve 18 derslikli İmam Hatip Ortaokulu'nu gezen Gül, son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hayırseverlere teşekkür

Gül, Karkamış ilçesi sonrası ilçesinde hayırseverler Mehmet Özcan ve Reşit Yılmaz'ı ziyaret ederek ilçeye yaptırdıkları aile sağlığı merkezleri için teşekkür etti.

Nizip'te esnafla da bir araya gelen Gül, istek ve önerileri dinleyerek esnaflara hayırlı bol kazançlar diledi.

Yine Nizip'te hayırsever tarafından yaptırılan Enes Bin Malik Camisinde vatandaşlarla sohbet eden Gül, Nizip Anadolu Lisesi'ni ziyareti sonrası ilçeden ayrıldı.

Gül'e ziyaretleri esnasında Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı eşlik etti.


Karkamış, Cerablus, Türkiye, Nizip, Güncel

Kaynak: Bültenler

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