Vali Gül'den Beşiz Bebeklerin Ailesine "Siz Zahmet Etmeyin" Ziyareti

29 Kasım 2018 Perşembe 11:43



29 Kasım 2018 Perşembe 11:43

Gaziantep'te dünyaya gelen beşiz bebeklerin babası tarafından sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ziyaret talebine, "Siz zahmet etmeyin, biz geliriz" diye yanıt veren Vali Davut Gül, Esen ailesiyle bir araya gelerek, tebrik etti.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Mart'ta Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde biri kız, 5 bebek dünyaya getiren Sibel Esen'in (26) eşi İbrahim Esen (25), sosyal medya üzerinden Gaziantep Valisi Davut Gül'den "Sayın valim, beşiz bebeklerimizle sizi ziyaret etmek istiyoruz" şeklinde randevu talebinde bulundu.Kendisine ulaşan talebe "Maşallah, Allah bağışlasın, siz zahmet etmeyin biz ziyaretinize geliriz inşallah" diye yanıt veren Vali Gül, eşi Gülden Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile 9 kişilik Esen ailesinin evine gitti.İbrahim Esen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sosyal medya çağrımızı duyan valimize çok teşekkür ediyoruz, biz ziyaret edelim dedik, kendileri zahmet edip geldiler. Çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.Vali Gül ise Esen ailesini tebrik ederek, aile kurumunun önemine değindi.Çocukların geleceğin mirasçıları olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:"Çocuklarımız yarınlarımızın teminatı, yaşama sevincimizdir. Onların sağlıklı bir hayat sürmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizlerin vazifesidir. Esen ailesinin bu güzel yavrularına sağlıklı, mutlu, hayırlı bir ömür diliyorum. Ailemize destek için zaten belediyelerimiz, sosyal yardımlaşma derneklerimiz bu konuda ellerinden geleni yapmışlar ve yapmaya da devam edeceklerdir. Bizler de üzerimize düşen görevleri yerine getirme gayreti içerisinde olacağız."6 yaşındaki Selda ve 3 yaşındaki Hüseyin isimli iki bebeği bulunan Esen çifti, 3'üncü çocuğu beklerken geçtiğimiz mart ayında Aslıhan, Ahmet, Berat, Mesut ve Selim ismini verdikleri beşiz bebek sahibi olmuştu.