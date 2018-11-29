Vali Gül'den Hayırseverlere Çağrı

Vali Davut Gül, hayırseverlerden okul yaptırmak için arsa bağışı çağrısında bulunarak 400 bin metrekarenin üzerinde okul yerine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Okul Aile Birliği Başkanları toplantısına katıldı.
Burada konuşan Gül, eğitim alanında son iki, üç yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarının yapıldığını belirtti.
Kentteki eğitimi daha ileriye götürmek için herkesin yardımına ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Gül, şunları kaydetti:
" Yirmi, otuz sene önce şehirler planlanırken maalesef okul yerleri yeterince planlanamamış. Şimdi belediyelerimizle beraber bu okul yerlerini planlıyoruz. Kamulaştırma sorununu çözüyoruz. Şundan emin olun tüm Türkiye
'de olduğu gibi Gaziantep
'te de ikili eğitim yapan okulların bu ihtiyacını çözeceğiz ve mülkiyet sorunları halledilir halledilmez de o yerlerde yeni okullar yapacağız. Yaklaşık yetmiş beş yeni okula ihtiyacımız var. 400 bin metrekarenin üzerinde okul yerini kamulaştırmamız gerekiyor. Bu vesile ile kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Arsasını bağışlamak isteyen, uygun bedelle satmak isteyen hayırseverlerimiz, vatandaşlarımız bizimle irtibata geçebilir. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz."
Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda okul aile birliği başkanı katıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 18:45