Vali Gül'den Kurum Ziyaretleri

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kurumları ziyaret ederek, vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasını istedi.Vali Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederek ilçe jandarma komutanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerini ziyaret ederek, denetledi. Vali Gül Şehitkamil Kaymakamlığında kurum müdürleri ile yapmış olduğu toplantıda, "Eğitimden, sağlığa, güvenlikten sosyal yaşama kadar her konuda örnek bir şehir olmamız gerekiyor. Vatandaşlar tarafından kolay ulaşılabilir bir yönetim anlayışı içerisinde dilek ve şikayetlerine yanıtsız kalmayarak çözüm odaklı hareket ediyoruz. Tüm kamu görevlilerinden de bu anlayışla bir çalışma performansı bekliyoruz" dedi.Gül, çocukların, kadınların gece geç saatlere kadar sokakta rahatça dolaşabilmesi, vatandaşların güvenliği, huzuru ve olaylara daha seri müdahale edilmesi için gerekenin yapıldığını vurguladı.Kurum müdürlerine, şubat tatiline kadar yönetici performanslarının değerlendirileceğinin, liyakat esasıyla göreve devam kararı alınacağını söyleyen Gül, "Özellikle gençlik spor, sosyal hizmetler, milli eğitim ve müftülüklerimiz dahil her alanda tüm ilçelerimiz aktif bir şekilde çalışmalı, gençlerimize ve çocuklarımıza ulaşmalı, yapılan ve yapımı devam eden tesislerimizin fiziki ihtiyaçları ona göre düzenlenmeli" şeklinde konuştu.Ayrıca öğretmenleri motive eden yönetici, veliler ve öğrencilerle iyi iletişim kuran öğretmenlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Vali Gül, okullardaki, sokaklardaki ve parklardaki güvenlik önlemlerine de değindi.Gül konuşmasını, "Güvenlik konusunda okul yöneticilerimizin zaman zaman düzenli kontrollerini yapabileceği yeni bir sistem oturtmalıyız. Sonuç olarak milli eğitimde, sosyal hizmetlerde ve müftülüklerimizde olan temel aksaklıkları giderirsek sorunların büyüğünü de çözmüş oluruz. Bu anlamda kapım her zaman herkese açık" diye konuştu. - GAZİANTEP