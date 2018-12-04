Vali Gül'den Oğuzeli ve Karkamış'a Ziyaret

Gaziantep
Valisi Davut Gül, Oğuzeli
ve Karkamış
ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
İlçelerde Kaymakamlık
ve Belediye Başkanlıklarını ziyaret eden Gül, daha sonra muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarla gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Gül, Gaziantep ve ilçelerinde olağanüstü sorunların olmadığını belirtti.
Gül, can ve mal güvenliğinin sağlanmasında muhtarların ve vatandaşların kendilerine yardımcı olması gerektiğini dile getirdi.
Karkamış ziyaretinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
ile Karkamış Gümrük Kapısı ve Köprübatı Karakolu'nda da incelemede bulunan Gül, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Gaziantep,Oğuzeli,Karkamış
04 Aralık 2018 Salı 09:18