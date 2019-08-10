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Vali Gül'den şehitlik ve huzurevi ziyareti

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve huzurevini ziyaret etti.

10.08.2019 13:27 Vali Gül'den şehitlik ve huzurevi ziyareti
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve huzurevini ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Asri Mezarlık ve Yeşilkent Şehitliklerine ziyaret gerçekleştiren Vali Gül, burada şehitler için dua ederek şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Şehitlik ziyareti sonrası Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılar ve çocuklarla bir araya gelen Gül, yaptığı konuşmada bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da pekiştiği günler olduğunu aktardı.

Bayramların maneviyatına uygun olarak olabildiğince ziyaret gerçekleştirmeye ve vatandaşların sohbetlerine ortak olmaya çalıştıklarını dile getiren Gül, nice güzel bayramlara birlikte ulaşmak temennisiyle herkesin bayramını kutladı.

Gül, ziyareti sırasında yaşlılarla yakından ilgilendi, çocuklara ise bir bayram geleneği olan bayram harçlığı dağıttı. - GAZİANTEP

Kurban Bayramı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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