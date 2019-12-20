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Vali Gül'den taziye ziyareti

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye CHP Belediye Meclis Üyesi Gamze Kahramanlı 'nın vefat eden babası Maho Kahramanlı için taziye ziyaretinde bulundu.

20.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:42 Vali Gül'den taziye ziyareti
Valisi Davut Gül, İslahiye CHP Belediye Meclis Üyesi Gamze Kahramanlı 'nın vefat eden babası Maho Kahramanlı için taziye ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye CHP Belediye Meclis Üyesi Gamze Kahramanlı'nın vefat eden babası Maho Kahramanlı için taziye ziyaretinde bulundu. İslahiye ilçesine gelen Vali Gül, Yeni Mahalle'de ki taziye evine gelerek burada Kahramanlı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyarete, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye İlçe Müftüsü Dr. Ramazan Yıldırım, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak ve diğer yetkililer eşlik etti.

Vali Gül ve beraberindeki heyet İslahiye'de yapımı devam eden TOKİ 3. Etap Göltepe konutlarını da gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Gaziantep'e hareket etti. - GAZİANTEP

Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Mahalle, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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