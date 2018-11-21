Vali Gül'e Ziyaretler

Türk Kızılayı
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık
ve yönetim kurulu üyeleri Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.
Kınık'ı makamında ağırlayan Vali Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kızılay'ın Türkiye
genelinde olduğu kadar, Gaziantep
özelinde ve Suriye
sınırında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.
Kızılayın vatandaşların her zaman yanında olmaya devam eden bir kurum olduğunu ifade eden Gül, "Kızılay, Türkiye'nin saygınlığını ve güvenirliğini kazanmış kurumlardan birisidir. Bu anlamda vatandaşlar Kızılaya her zaman güvenmiştir. Kızılay hem yurt içinde hem yurt dışında herkesin yardımına koşmaya devam ediyor." dedi.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da kendilerini kabul eden Vali Gül'e teşekkür ederek, Gaziantep'in ensar şehir olduğunu ifade etti.
Kınık, Türk Kızılayı'nın Türkiye'de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan ve insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olma yolunda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Ziyarete Türkiye Kızılay Derneği
Gaziantep Şubesi Başkanı olarak görevlendirilen Nihat Yıldırım
da hazır bulundu.
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21 Kasım 2018 Çarşamba 11:27