21 Kasım 2018, 11:27
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Vali Gül'e Ziyaretler

Vali Gül

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyeleri Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyeleri Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Kınık'ı makamında ağırlayan Vali Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kızılay'ın Türkiye genelinde olduğu kadar, Gaziantep özelinde ve Suriye sınırında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Kızılayın vatandaşların her zaman yanında olmaya devam eden bir kurum olduğunu ifade eden Gül, "Kızılay, Türkiye'nin saygınlığını ve güvenirliğini kazanmış kurumlardan birisidir. Bu anlamda vatandaşlar Kızılaya her zaman güvenmiştir. Kızılay hem yurt içinde hem yurt dışında herkesin yardımına koşmaya devam ediyor." dedi.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da kendilerini kabul eden Vali Gül'e teşekkür ederek, Gaziantep'in ensar şehir olduğunu ifade etti.

Kınık, Türk Kızılayı'nın Türkiye'de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan ve insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olma yolunda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Ziyarete Türkiye Kızılay Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı olarak görevlendirilen Nihat Yıldırım da hazır bulundu. Türkiye,Türk Kızılayı,Kızılay,Kınık
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:27